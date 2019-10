Toamna poate fi cel mai placut anotimp, daca stim sa ne bucuram de el si sa facem abstractie de temperaturile scazute sau de ploile tot mai dese. Insa, iti poate fi ceva mai greu sa te bucuri de acest sezon rece, in ciuda bunei credinte, mai ales cand are multe dezavantaje in ceea ce priveste sanatatea si modul in care iti afecteaza organismul. Schimbarile bruste de temperaturi, trecerea de la un anotimp calduros la unul capricios pot inseamna multe lucruri si nu cele mai multe sunt pozitive. Descopera in prezentarea de mai jos care sunt cele mai importante moduri prin care toamna iti poate schimba sanatatea via Best Life Online