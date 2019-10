Cei mai multi dintre noi cautam sa ne gasim jumatatea alaturi de care sa ne petrecem intreaga viata. Insa angajamentul luat in fata unei alte persoane se termina uneori printr-o despartire, iar asta din diverse motive. Best Life Online a identificat cateva dintre cele mai "invocate" motive care stau in spatele unei destramari de casnicii sau despartiri. Pana la urma, nu exista certitudinea ca un angajament romantic este pentru totdeauna. Doar ca aceaste exemple pot servi ca baza privind complexitatea factorilor care implica o legatura sentimentala - cu cat mai fragila, cu atat mai greu de sustinut desi implica doua persoane.