Detoxifierea a devenit in ultima perioada un trend foarte popular printre iubitoarele unui stil de viata sanatos. De regula, acesta presupune o dieta specifica sau folosirea unor produse speciale, care au rolul de a elimina toxinele din corp. Insa, corpul si organismul uman este foarte bine "echipat" pentru a elimina singur toxinele si nu are nevoie diete speciale pe baza de sucuri sau alte remedii scumpe, noteaza doc.ro . In continuare, va vom prezenta cateva alimente care, introduse in alimentatia zilnica, ajuta la detoxifierea organismului.