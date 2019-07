Nu rare sunt ocaziile cand am citit despre cazuri cand diversi hoti au fost prinsi pentru ca au dat dovada de neatentie sau pentru ca au lasat detalii incriminatorii la fata locului. Insa si mai putine sunt ocaziile cand am citit despre infractiuni care ne-au amuzat avand in vedere de cat de incredibile par. Listverse prezinta intr-un articol amuzant cazurile unor indivizi care au reusit sa surprinda opinia publica pentru cat de inventivi s-au dovedit a fi cand a fost vorba ce sa fure. De la ghetari la creier, iata cateva exemple de cazuri cand hotii au furat lucruri ciudate.