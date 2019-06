Cand planifici o excursie in alte tari, te gandesti in primul rand la buget. In calitate de turist, tii cont sa ai servicii de calitate la preturi mici, dar si conditii speciale pentru a tine minte aceasta vacanta. Din fericire, ca sa stai la piscina din hotelul in care esti cazat nu ar trebui sa platesti nimic suplimentar. Exista mai multe asltfel de locatii care pun la dispozitia celor cazati privelisti uimitoare chiar din racoarea piscinelor unde se relaxeaza. Bright Side a strans cateva astfel de piscine - pe cat de nebunesti, pe atat de deosebite ca plasare si infatisare - pot fi in munti, in jungla, in mijlocul orasului.