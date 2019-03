In plin post al Pastelui, cel mai lung post din calendarul crestin-ortodox, cu siguranta vei avea nevoie de putina inspiratie atunci cand vine vorba de preparatele culinare pe care le poti consuma in aceasta perioada. Iata zece preparate de post savuroase care iti vor satisface nevoia de diversitate si isi vor da energia de care ai nevoie in fiecare zi, recomandate de Foodpanda