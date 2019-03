Filme noi Netflix - se fac liste in fiecare an, mai ales de cand platforma de streaming a devenit tot mai populara, iar publicul roman are acces la diverse titluri care pana acum nu puteau fi atat de usor de vizionat. Cu multiple teme ca surse de inspiratie, productiile Netflix se remarca printr-un succes considerabil, mai ales ca sunt din genuri diferite. Unele sunt reusite, iar altele se dovedesc adevarate esecuri care insa tot sunt urmarite de un numar urias de spectatori, chiar din confortul casei.



Anul trecut s-au evidentiat mai ales comediile romantice. Filme ca “Set it Up”, “Sierra Burgess is a Loser” sau “Kissing Booth” si “To All the Boys I Loved Before” (ultimele doua vor avea si continuari anul acesta) au facut o resuscitare a genului si au castigat fani devotati.



Pentru 2019 filme noi Netflix inseamna nu doar povesti de dragoste, ci si filme de actiune, thrillere cu tenta de groaza sau SF-uri care isi propun sa surprinda. Se pariaza si pe carti care au fost bestseller in urma cu cativa ani si care cel mai probabil vor primi niste ecranizari pe masura. Mai ales ca nume precum Alicka Vikander, Gina Rodriguez sau Mads Mikaelsen sunt implicate in diverse astfel de proiecte. De notat ar fi si The Irishman, probabil unul dintre cele mai asteptate filme noi Netflix, ocazie cu care Robert de Niro si Martin Scorsese colaboreaza din nou, dupa foarte multi ani de pauza.



Desigur, inca nu se cunosc datele complete sau tot ce inseamna filme noi Netflix, deci sunt sanse ca unele titluri sa fie amanate sau sa apara in portofoliu altele despre care nu se stia pana acum. Sa luam drept exemplu “Birdbox”, care a avut premiera abia in decembrie si despre care s-a discutat intens ulterior, fara ca inainte sa fi avut vreo campanie de promovare care sa scoata in fata filmul. Cu alte cuvinte, s-a “vandut” singur, s-a viralizat pentru ca a avut o audienta mare. Asta pentru ca publicul conditioneaza succesul, indiferent de partile implicate.



Ar mai fi de mentionat si ca Netflix a ales sa devina unic distribuitor pentru productii care ulterior lasa ecouri prin circuitul festivalelor (vezi “Roma”, “The Ballad of Buster Scruggs”). Doar ca, pana la urma, sa te bucuri de un continut de calitate nu seamna doar variante premiate, ci si unele care relaxeaza, te lasa sa te simti bine si sa iti arate o poveste buna.



Cu milioane de abonati la nivel global, optiunea de streaming online pe care Netflix o serveste este, inainte de toate, variata. De asta credem ca filme noi Netflix ar trebui sa insemne, inainte de toate, diversitate: sa incerci cat mai mult din cat mai multe. Asta si pentru ca odata ce descoperi ce iti place cel mai mult, sa ti se faca si recomandari personalizate, asigurandu-te astfel ca nu vei rata premiere care altfel te-ar putea multumi.



Si pentru ca ne place sa credem ca filmele se vad (mai bine) impreuna cu companie, nu uita sa organizezi, din cand in cand, o seara de binging. Pana la urma si portofoliul de seriale este unul ofertant si cu siguranta ca vei face o slabiciune inainte de a-ti da seama.



