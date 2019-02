Ziua de Dragobete se sarbatoreste in fiecare an, pe data de 24 februarie. In functie de regiune, Dragobetele mai apare sub denumirea "Cap de primavara", "Santion de primavara", "Ioan Dragobete", "Dragostitele", "Navalnicul", "Logodna sau insotitul paserilor". De asemenea, sarbatoarea coincide cu Intaia si a doua aflare a Capului Sf. Ioan Inaintemergatorul si Botezatorul Domnului. In cele ce urmeaza, va prezentam cateva obiceiuri respectate in aceasta zi, in care romanii celebreaza iubirea.



