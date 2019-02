Temperaturi extreme in America. 10+ imagini care arata cat de frig este in SUA in aceste zile

Fenomenul meteo denumit vortex a adus o masa de aer foarte rece din regiunea Polului Nord deasupra celei mai mari parti a Statelor Unite, incepand cu Dakota si traversand Noua Anglie. Temperaturile au ajuns, in unele zone, la -48 de grade, ceea ce a dus la anularea a mii de zboruri si implementarea unor masuri drastice care sa reduca pagubele si sa usureze vietile oamenilor in aceste zile grele. Insa, pe langa neajunsurile provocate de vremea capricioasa, exista si o parte frumoasa a fenomenului numit vortex polar. Imaginile surprinse in America de Nord sunt parca rupte dintr-un basm si redau gerul extrem dintr-o alta perspectiva. Iata cateva exemple: