Ai facut o greseala la locul de munca. Cu totii am trecut prin aceasta faza, asa ca nu te speria. Indiferent ca a fost o greseala minora sau una foarte mare care s-a lasat cu consecinte grave, tu trebuie sa ai stabilit un lucru foarte important: poti sa rezolvi aceasta situatie. Bineinteles, sa rezolvi o situatie de acest tip nu va fi usor. Va fi nevoie de timp si multa rabdare pentru ca lucrurile sa intre pe fagasul normal, insa nu este imposibil. Cateva sugestii despre cum ai putea sa rezolvi o astfel de problema gasesti in materialul de mai jos, sugestii mentionate si pe wisebread .com: