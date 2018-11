Nu e chiar... de piatra. 10 momente in care Dwayne "The Rock" Johnson si-a aratat latura sensibila tuturor

Dwayne "The Rock" Johnson este, in pofida aspectului de "baiat rau", foarte dedicat familiei sale si cauzelor nobile. Actorul nu se teme de ridicol si face orice pentru a-si binedispune fetita, dar nu se fereste nici de treburile casnice si obisnuieste sa isi ajute sotia atunci cand aceasta are nevoie. Pe langa toate acestea, The Rock este si un mare iubitor de animale. Pe pagina sa de Instagram, ce numara peste 122 de milioane de urmaritori, actorul in varsta de 46 de ani impartaseste tuturor momente amuzante din viata lui, dar si ipostaze in care putini l-ar fi vazut. Iata cateva dintre cele mai apreciate imagini cu el de pe aceasta retea sociala.