Trebuie sa recunoastem, cu totii am visat la un moment dat ca o sa fim unul dintre oamenii aceia foarte organizati care au totul sub control, chiar si la ora 6 dimineata. Acei oameni care se trezesc foarte calmi si odihniti, pregatesc micul dejun, se imbraca si ies pe usa fara niciun semn de stres. Intr-adevar, este o adevarata provocare, dar astfel de persoane chiar exista. In continuare, puteti afla cateva lucruri pe care acestia le fac mereu inainte de a merge la culcare, lucruri pe care le poti face chiar si tu, deoarece nu necesita o putere de supererou, ci mai degraba vointa si determinare, potrivit experthometips.com