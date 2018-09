10 vorbe intelepte de la batrani pe care orice tanar ar trebui sa le ia in seama

Viata este o aglomerare de experiente. Unele extrem de valoroase pentru cei mai multi dintre noi, cu totii invatand cate ceva din deciziile luate.



Realitatea este ca, cu cat esti mai inaintat in varsta, cu atat ai invatat sa fii mai capabil. Motiv pentru care batranii sunt cei mai in masura sa dea sfaturi inspirationale si motivationale. Pana la urma, toate se bazeaza pe greselile din care acestia au invatat.



Exista o vorba ca "cine nu are un batran sa isi cumpere". Daca vei incerca sa porti discutii cu bunicii sau cu persoane mai in varsta din viata ta, acestia vor fi capabili sa te ajute sa iei decizii, ba chiar servindu-ti argumente valabile.



Printre cele mai comune lectii de viata pe care batranii se grabesc sa le ofere tinerilor se remarca: