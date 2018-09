Asemenea oamenilor, animalele trec printr-un anumit proces inainte de a-si putea recunoaste propria imagine. Ceea ce este interesant in cazul cainilor este ca acestia au capacitatea de a recunoaste alti caini sau alte animale, insa nu se pot recunoaste pe ei insisi., sustine Liz Stelow, cercetator in domeniul medicii veterinare la Universitatea din California, citat de nationalgeographic.com Cainii si pisicile se ghideaza mai mult dupa miros, decat dupa vaz, motiv pentru care imaginile pe care le vad in oglinda nu prezinta interes pentru aceste animale de companie daca nu au si un miros.La polul opus, exista animale precum delfinii, elefantii, cotofenele si unele specii de maimute se recunosc in oglinda, in timp ce pasarile flamingo pot recunoaste doar imaginea altor specii.Astfel, in cele ce urmeaza va prezentam cateva reactii ale animalelor cand se vad prima data in oglinda, care sunt de-a dreptul adorabile.