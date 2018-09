Inotul a fost denumit exercitiul perfect. De pe urma lui poti obtine toate avantajele unor exercitii de aerobic fara niciun impact daunator asupra articulatiilor, si poate fi practicat atat de persoanele mai in varsta cat si de cei foarte tineri. Inotul este folosit de sportivi pentru a ramane puternici si pentru a se mentine in forma, mai ales atunci cand se recupereaza dupa anumite leziuni suferite, noteaza lifehack.org . Pentru a practica inotul, nici macar nu ai nevoie de un anumit echipament. In continuare, iti vom prezenta cateva beneficii pe care le are inotul si de care nici macar nu stiai.