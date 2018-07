Prin crearea unui ritual de productivitate sau a unei rutine care sa iti mentina un maxim de energie, poti avea cele mai bune zile in acest sens. O parte importanta in crearea unei astfel de rutine o reprezinta eliminarea activitatilor care intr-un fel sau altul te distrag, iar acestea sunt de cele mai multe ori obiceiuri mai putin bune. Fie ca iti place sau nu, aceste obiceiuri pot fi mentale, psihice, emotionale sau chiar sociale in unele cazuri. Iata cateva dintre obiceiurile "proaste" la care ar trebui sa renunti, potrivit site-ului Lifehack.org