Suntem atât de obișnuiți să vedem personaje de desene animate în anumite haine, încât abia dacă ne-a trecut vreodată prin cap cum ar arăta în alte stiluri vestimentare. Artistului, poreclit Felice Xu, îi place să îmbrace prințesele Disney în stiluri contemporane, casual, iar rezultatele muncii sale sunt cel puțin impresionante. Aceasta ia în considerare fiecare mic detaliu, pentru a face ca noul aspect al prințeselor Disney să strălucească cu modernitate și, în același timp, reușește să le portretizeze adevăratele personalități.

Artista are o pagină de Instagram în care are aproape 45.000 de adepți, toți așteptând cu nerăbdare cele mai recente capodopere ale sale. În galeria foto ce urmează am pregătit pentru tine câteva dintre acestea.