FOTO. Concursul de eleganta Sinaia 2018

Concursul de eleganta Sinaia 2018 s-a incheiat, insa amintirile raman vii. Va invitam sa le retraiti alaturi de noi.



Concursul de Eleganta Sinaia isi propune sa onoreze pasiunea pentru automobil, acesta fiind etalonul principal in selectia automobilului. In fata Castelului Peles au fost prezentate modele care au insotit familii de-a lungul generatiilor sau in care sau investit ani buni in restaurare. Si raspunsul publicului la pasiunea proprietarilor a fost pe masura. Sute de spectatori au infruntat ore intregi ploaia puternica pentru a descoperi povestile automobilelor prezentate.



A fost inca un an de prezente exceptionale, incarcate de istorie. A 8-a editie moderna a adus la Sinaia 28 de participanti din 4 tari, toate automobile de exceptie.