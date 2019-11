Fiecare dintre noi avem conceptii diferite despre viata, tocmai pentru ca personalitatile ne contureaza caracterul atfel. Dar si pentru ca experientele de viata si caracteristicile care ne completeaza, ne fac altfel fata de alte persoane. Frumusetea sta tocmai in diferentele dintre noi ca oameni. Doar ca, uneori, ne grabim sa punem etichete si conturam stereotipuri in oameni cunoscuti sau in straini pe care avem impresia ca ii stim prea bine. Aceste presupuneri sunt, de cele mai multe ori, unele gresite si facute fara un temei concret, asa cum arata si Best LIfe Online. Este greu sa incepi sa cunosti lumea dincolo de cliseele pe care le avem noi in minte. Insa, uneori, mai putin inseamna mai bine.