Sa gasesti persoana potrivita nu a fost niciodata usor, dar este din ce in ce mai dificil pentru indragostitii din ziua de azi, care se confrunta cu o multime de probleme din cauza aparitiei internetului si retelelor de socializare, potrivit Bright Side . Internetul are si parti bune, tinandu-ne conectati cu cei dragi oricand si oriunde, dar in acelasi timp, acest lucru poate cauza si foarte multe neintelegeri. Iata care sunt problemele cu care cuplurile din ziua e azi se confrunta din cauza tehnologiei.