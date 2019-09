Sa ai indoieli si ganduri contradictorii in fata unor evenimente noi, neasteptate sau nedorite in viata ta este firesc, sa fii ingrijorat este cat se poate de normal. Insa, atunci cand nelinistea provocata de astfel de ganduri nu mai este doar o stare mentala, ci cuprinde intreg corpul (inima iti bate mai puternic, respiratia devine sacadata sau prea accelerata, muschii se incordeaza, transpiri sau ai senzatii reci, ai furnicaturi la stomac, etc) este foarte posibil sa suferi de o tulburare de anxietate. Iata cateva metode prin care ai putea sa iti controlezi aceste stari ce ar putea surveni si cand te astepti mai putin:



