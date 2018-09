Uleiul de macese este un produs ce are componente 100% naturale, fiind extras din din seminte de trandafir salbatic. Astfel, prin continutul sau de Omega-3 (acid linolenic), Omega-6 (acid linoleic), Omega 9 (acid oleic), care sunt acizi vitali, uleiul de macese are proprietati anti-inflamatorii si regenerative, informeaza csid.ro . In continuare, va vom prezenta cateva dintre beneficiile surprinzatoare pe care uleiul de macese le are asupra pielii fetei, dupa cum noteaza Bright Side