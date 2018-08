Arta culinara este una pretentioasa, dar accesibila oricui cu putina imaginatie, astfel ca oricine poate recrea si inventa retete dintre cele mai gustoase. Interesante si atipice sunt meniurile care includ flori comestibile pentru ca da, sunt diverse plante care se folosesc in bucatarie, desi nu te-ai fi gandit vreodata ca ai putea sa le mananci. Foarte multe culturi folosesc flori in bucataria lor traditionala, atat pentru aroma, culoare, cat si pentru rolul decorativ, dar mai ales pentru gust.Sa folosesti flori in bucatarie un obicei stravechi care dateaza de secole si care ofera multiple posibilitati de miresme si gusturi asa cum noteaza Times of India Iata cateva dintre cele mai folosite flori in bucatarie pe care le poti manca linistit - nu consuma decat flori despre care stii ca sunt comestibile (a nu se folosi de cei alergici la polen). Nu consuma ierburi despre care nu stii nimic pentru ca unele poti fi fatale. Nu toate florile sunt comestibile, asa ca nu risca - se consuma doar petalele de obicei.