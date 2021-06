Ziua de 24 iunie este cunoscută în calendarul popular drept ziua de Sânziene sau Drăgaica. În mitologia românească, Sânzienele sunt zâne bune din clasa ielelor. Dacă nu le este respectată sărbătoarea, acestea devin surate cu Rusaliile, care sunt zâne rele. În ziua de Sânziene nimeni nu are voie să lucreze.

Semnificația zilei de 24 iunie, ziua Sânzienelor sau Drăgaica

Pe când răsare iarba pe plaiurile românești, în poienile de munte din ținutul Maramureșului, la vremea solstițiului de vară, o floare neasemuit de rară înflorește. Chemată la lumină de dărnicia soarelui, floarea aceasta coboară printre oameni, le ascultă sufletul și le împlinește dorințele. Ea e Sânziana, floarea fermecată prinsă de fete în păr, dar și în cununa gândurilor și speranțelor. Este purtată deopotrivă de feciori cu mândrie la pălărie, cântată în cântece și versuri într-un ritual străvechi și tulburător ca semnificație umană. Realitatea acestui moment se contopește cu irealul unei clipe de basm, cu zâne bune, feți frumoși și cosânzene.

Numele „Sânziene” se referă la trei elemente strâns legate între ele. Primul definește zânele, de regulă bune, care își fac apariția în noaptea de 23 spre 24 iunie; al doilea la florile galbene care înfloresc în preajma zilei de 24 iunie; iar cel de-al treilea vizează chiar sărbătoarea din 24 iunie.

Imaginația populară a închipuit Sânzienele ca pe niște fete frumoase, care trăiesc prin păduri sau pe câmpii, adesea jucând. Conform etnologului Marcel Lutic, „ele sunt socotite zâne ale câmpului, dând puteri deosebite florilor și buruienilor, astfel încât acestea, în preajma sărbătorii de pe 24 iunie, devin plante de leac. Nu întâmplător, după sărbătoarea Sânzienelor, toate plantele dau îndărăt, adică nu cresc deloc”.

Obiceiuri și tradiții

Ziua de Sânziene este considerată a fi sfântă, așa că nimeni nu are voie să lucreze când soarele joacă pe cer sau stă în loc la amiază. În preajma sărbătorii, fetele care își caută sortitul aveau obiceiul să arunce o cunună de sânziene pe acoperișul locuinței lor. Dacă aceasta rămânea acolo, tânăra urma să se mărite chiar în acel an. Dacă ajungea pe jos, fata o mai arunca până rămânea prinsă, pentru a ști câți ani mai are de așteptat până la marele eveniment al vieții ei.

În noaptea dinaintea zilei de Sânziene, fetele obișnuiau să pună sub pernă flori de sânziene, în speranța că își vor visa alesul. În schimb, femeile căsătorite aveau alte griji. Ele își înfășurau mijlocul cu aceste flori, pentru a nu avea dureri la muncile câmpului.

În popor se spune că, în noaptea de Sânziene, se deschid porțile cerului și lumea de dincolo intră în contact cu cea pământeană. Din acest motiv, în foarte multe zone din țară se fac pomeni pentru morți, de moșii de Sânziene.