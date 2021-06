"Billie Jean" este cel de-al treilea videoclip muzical din anii 1980 care reuşeşte această performanţă, după cele ale cântecelor "Sweet Child O' Mine" (Guns N' Roses) şi "Take on Me" (A-ha).

Videoclipul piesei "Billie Jean", lansată în 1983, ajunsă pe primul loc în topul Billboard Hot 100 şi recompensată cu două premii Grammy - nominalizată şi la categoria "cântecul anului" la gala Grammy Awards din 1984 -, a înregistrat o medie zilnică de peste 600.000 de vizualizări la nivel mondial în 2021.

Regizat de Steve Barron, "Billie Jean" este unul dintre cele trei videoclipuri produse pentru a promova albumul "Thriller" al cântăreţului Michael Jackson, care a rămas până în zilele noastre cel mai bine vândut material discografic din toate timpurile.

La rândul său, videoclipul cântecului "Thriller" se apropie de 765 de milioane de vizualizări pe YouTube.

Performanţa reuşită de videoclipul "Billie Jean" pe platforma YouTube a fost stabilită cu doar câteva zile înainte de împlinirea a 12 ani de la decesul cântăreţului Michael Jackson, care a murit pe 25 iunie 2009 la vârsta de 50 de ani. AGERPRES.