In ultimul an, pandemia a dat peste cap planurile tuturor in ceea ce priveste vacantele, concediile, dar si planurile de socializat alaturi de cei dragi in anotimpul cald. Acum, chiar daca pandemia nu da semne ca va lasa prea curand sa se instaleze normalul, este important sa gasesti, totusi, metode de relaxare si sa profiti de ceea ce poti faci in concediu. Cu respectarea masurilor de siguranta sanitara vei putea sa te bucuri de cea mai frumoasa vara de pana acum. Iata cateva motive pentru a nu mai amana planurile:

Ai nevoie de repaus

Daca muncesti incotinuu si iti iei tot mai putine zile libere, risti sa ajungi la senzatia de burnout, acel punct in care stresul acumulat se transforma in imposibilitatea de concentrare si care duce chiar la stari de anxietate si depresie. Munca acumulata cu starea lucrurilor in general in pandemie poate genera mai mult stres decat de obicei, motiv pentru care un concediu iti va prinde bine. Cauta locatii inedite din Romania si redescopera farmecul destinatiilor din tara. Concentreaza-te pe locatiile care accepta tichete de vacanta Up Romania, indiferent daca esti angajat sau angajator. Ca angajator, este important sa le oferi angajatilor tai beneficii reale in ceea ce priveste sprijinul pentru zile libere si concedii. Acestea ii ajuta pe angajati sa se intoarca mai inspirati si productivi la birou dupa o perioada departe de griji.

Vrei sa revii la normal

Specialistii au anuntat inca de la inceputul pandemiei ca viata asa cum o stiam, cu aceleasi obiceiuri si evenimente, nu se va intoarce prea curand, dar ca va exista un nou normal cu care se va obisnui intreaga lume. In contextul in care deja exista vaccinurile, iar populatiile lumii incep sa fie imunizate, poti spera la instalarea acestui nou normal inca din acest an. Treptat, trebuie sa-ti reiei ritmul obisnuit de viata si sa te bucuri de lumea inconjuratoare, atat cat iti permit retrictiile in vigoare. Noul normal poate deveni o realitate daca tii minte ca trebuie sa te protejezi in continuare cu ajutorul mastii, sa respecti distantarea fizica si sa ai grija de cei din categoriile de risc din familie. Este recomandat sa faci un concediu in tara, in special daca situatia la nivel international nu va fi stabilizata. Bucura-te de ceea ce poti gasi in natura, stai cat mai mult in aer liber si lasa deoparte grijile zilnice.

Iti doresti sa ai ceva de asteptat

In situatiile fara precedent si nesigure, precum pandemia de Covid-19, lipsa planurilor cu prietenii, familia sau a celor pe plan personal poate duce la pierderea sperantei si la instalarea unei stari generale negative. Atunci cand incepi sa-ti faci din nou planuri, ai ceva de asteptat si la care sa speri in continuare. De aceea, este important sa iti planifici cateva activitati importante pentru acest concediu, mai ales daca vei fi deja imunizat in acea perioada. De asemenea, dupa un an in care planurile au ramas mereu pe locul doi sau nu au existat deloc, o schimbare iti va prinde bine pe toate planurile, in special la nivel mental. De asemenea, daca muncesti de acasa, ai nevoie de mai multa activitate fizica si de stimuli care sa te scoata din casa si sa incurajeze miscarea.

Bucura-te de o vara asa cum iti doresti si nu ezita sa-ti faci planuri pentru acest concediu, fara a uita de masurile importante de protectie a sanatatii.