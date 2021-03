Cum găsești anticariate să-ți lichideze biblioteca? Simplu! Caută anunțuri de tipul „cumpăr cărți〞

Să spunem că te-ai hotărât să incluzi lichidarea bibliotecii în curățenia de primăvară. Primul pas este să te gândești la ce cărți ai vrea să renunți. Odată ce ai sortat tot ce ai în bibliotecă, poți începe să cauți anunțuri de tipul „cumpăr cărți”. Așa vei putea descoperi un anticariat care cumpără cărți și care îți poate face o ofertă avantajoasă pentru volumele pe care vrei să le vinzi. Spre exemplu, Anticariat-carti.com este un anticariat din București, cu sediul în zona Obor, specializat în achiziția de cărți noi sau vechi. Mai mult, acesta asigură și deplasarea la domiciliul clientului, chiar și după 18:00 sau în weekend.

Ești foarte ocupat și nu ai timp să te deplasezi? Alege un anticariat care cumpără cărți de la domiciliul tău

Mulți dintre noi suntem ocupați cu serviciul și, de obicei, nu avem timp să mai facem și drumuri în plus. Mai mult, dacă îți propui să faci și o curățenie de primăvară, ultima ta grijă va fi să te plimbi printr-un oraș aglomerat pentru a-ți vinde cărțile. Tocmai de aceea, Anticariat-carti.com vine acasă la tine pentru a ridica volumele pe care le ai de vânzare. În plus, echipa de specialiști are o experiență de peste 10 ani și poate evalua pe loc cărțile tale pentru a-ți oferi un preț avantajos.

Anticariatul are și un program flexibil, așa că echipa se deplasează la domiciliul tău atunci când ești tu disponibil. Așa că, nu-ți face griji dacă ai timp doar după birou sau în weekend. Anticariat-carti.com este la un telefon distanță și pot veni după ora 18:00, sâmbătă sau duminică.

Vrei să vinzi atât volume vechi, cât și unele noi? Alege un anticariat care cumpară cărți de toate tipurile

Anticariat-carti.com cumpară cărți de orice tip. Așa că, te poți uita bine în bibliotecă și să vinzi tot ce nu mai citești, de la literatură, domenii umaniste sau științe exacte până la dicționare, cursuri de limbi străine sau enciclopedii. Nu contează dacă este vorba de carte veche românească sau străină, cărți tipărite după 2000 sau chiar volume apărute cu anumite ziare.

Ce faci dacă vrei să lichidezi toată biblioteca?

Te-ai decis să lichidezi toată biblioteca? Poți sta fără griji, deoarece Anticariat-carti.com este un anticariat care cumpără cărți și în cantități foarte mari. Tot ce trebuie să faci este să suni echipa anticariatului și să discuți cu ei care este cantitatea pe care vrei să o vinzi. În funcție de acest aspect, veți stabili împreună o oră și o zi pentru a veni să evalueze și să ridice cărțile. Deoarece sunt o echipă de experți, evaluarea se face repede și plata se efectuează pe loc.

Așa că, dacă vrei să incluzi în curățenia de primăvară și lichidarea bibliotecii pentru un venit suplimentar, contactează echipa Anticariat-carti.com.