Netflix a apelat la diferite tactici pentru a atrage noi abonați. Mai nou, serviciul de streaming, a făcut publică o listă de filme și seriale care sunt disponibile în lumea întreagă gratuit și nelimitat. Cu alte cuvinte, acum poți folosi Netflix chiar dacă nu ai cont.

Printre filmele disponibile gratuit se numără Stranger Things, Murder Mistery, Elite, Bird Box, When They See Us și The Two Popes.

Problema este că doar primele episoade sunt disponibile gratuit. Dacă vrei să continui vizionarea, atunci va trebui să îți faci cont.

