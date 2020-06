Meciurile de fotbal au reînceput în Europa, însă restricțiile cauzate de pandemie îi țin pe fani departe de stadion. În Anglia, aceștia nu au încă voie să își susțină echipele din tribune, astfel că s-au găsit metode inedite pentru a asigura prezența pe stadion.

Leeds United avea de jucat încă cinci meciuri acasă și a decis să pună în tribune 15.000 de decupaje ale suporterilor.

Fanii aveau posibilitatea de a își cumpăra un astfel de loc în tribunele stadionului Elland Road, pentru 25 de lire.

Un fan care și-a găsit locul în tribună a avut surpriza să descopere că lângă el ”stătea” chiar Osama bin Laden. Cineva s-a gândit că ar putea fi o farsă bună, astfel că a folosit o imagine a teroristului când a cumpărat ”biletul” pentru decupajul de carton.

Cei de la Leeds s-au sesizat imediat și au înlăturat imaginea respectivă, dar au și confirmat faptul că vor face verificări mai atente cu privire la imaginile pe care le acceptă din partea fanilor. Astfel, echipa de fotbal și-a luat angajamentul să nu mai permtiă folosirea de imagini ofensatoare, notează independent.co.uk.

Tremendous effort from whoever actually paid English pounds just to have Bin Laden sit in the Leeds crowd. pic.twitter.com/XhEZd87Vqw