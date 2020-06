Experții în conservare cer înăsprirea regulilor cu privire la lucrările de restaurare, după ce o copie a unei picturi realizate de artistul baroc Bartolome Esteban Murillo a fost distrusă.

Un colecționar de artă din Valencia a plătit 1.200 de euro unui restaurator de mobilă pentru ca acesta să curețe pictura. Procesul nu a descurs așa cum ar fi trebuit, astfel că figura Fecioarei Maria a fost mutilată, cu toate că au fost făcute două încercări de a repara tabloul.

Fernando Carrera, profesor la Galician School for the Conservation and Restoration of Cultural Heritage, spune că astfel de cazuri subliniază faptul că asemenea sarcini trebuie întreprinse doar de experți restauratori.

Maria Borja, vicepreședinte al Asociației Profesionale de Restauratori și Conservatori spune că incidente de acest fel au loc mai des decât am crede: ”Aflăm despre acestea doar când oamenii le raportează în presă sau pe rețele sociale, dar sunt numeroase situații în care astfel de sarcini sunt efectuate de persoane care nu au calificările necesare”, conform theguardian.com.

Cazul te-ar putea duce cu gândul la transformarea grotească a lui Iisus, care a făcut înconjurul lumii acum opt ani. La momentul respectiv, un credincios a încercat să restaureze o pictură a lui Iisus, însă eșecul din orașul Borja, tot din Spania, a ajuns de râsul întregii lumi.