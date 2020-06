Makoku este o gorilă în vârstă de 35 de ani, din Africa de Sud, care a fost nevoită să facă o vizită medicului în urmă cu câteva zile.

Desigur, pentru că gorila n-ar fi ajuns de una singură la spital, aceasta a fost preluată cu un elicopter de la grădina zoologică din Johannesburg, fiind transportată 65 de kilometri cu elicopterul, până în orașul Pretoria.

Gorila a fost supusă unei examinări la tomograf, după ce s-a descoperit că Makoku a dezvoltat polipi în orificiile nazale. Aceasta a fost dusă tocmai la spitalul din Pretoria deoarece era cel mai apropiat al cărui tomograf putea susține greutatea gorilei, de 210 kilograme.

A fost nevoie de cinci persoane care să-l ridice pe Makoku și să-l așeze pe banca tomografului.

Rezultatele testelor de laborator au arătat că Makoku suferă de rinită cronică, cu polipi inflamatori ce se dezvoltă în căile nazale. Acum, că îngrijitorii gorilei știu care este problema, vor putea să se îngrijească în mod special de Makoku, pentru ca acesta să aibă o zi de naștere cât mai plăcută, dar și mulți ani liniștiți la zoo, de acum încolo.

Makokou, a male Western Lowland Gorilla was airlifted from Johannesburg Zoo to the Onderstepoort Vetinary Academic Hospital in Pretoria. pic.twitter.com/DdjXY6iOSB