Forest Fenn este bărbatul care a creat această comoară, pe care a ascuns-o undeva în Munții Stâncoși, acum mai bine de 10 ani. Acesta spune că în urmă cu câteva zile a fost contactat de un bărbat care a dorit să rămână anonim, ce i-a oferit o fotografie cu descoperirea, pentru a dovedi că a găsit cufărul.

”Nu știu cine a găsit acest cufăr, dar poemul din cartea mea i-a dus exact în acel loc”, spune Fenn. Acesta a postat indicii despre comoară pe internet, dar și într-un poem de 24 de versuri, publicat în autobiografia sa, The Thrill of the Chase, apăurtă în 2010.

Sute și poate chiar mii de oameni au căutat în van cufărul plin cu monede de aur, bijuterii și alte obiecte de valore. Unii au renunțat la locurile de muncă, iar alții și-au cheltuit averi întregi pentru a găsi comoara. Cel puțin patru persoane au murit în încercarea de a găsi acest cufăr.

Fenn spune că a adăugat în cufăr sute de monede rare de aur, pepite din același material prețios, figuri de animale din perioada pre-Columbiană, oglinzi de aur, chipuri cioplite din jad, dar și bijuterii antice, cu rubine și smaralde.

Acesta spune că a ascuns comoara pentru a-i convinge pe oameni să meargă în sălbăticie, dar și să le dea o șansă la o aventură clasică, pe urmele unor bogății imense.

Cufărul lui Fenn cântărea 9 kilograme, iar conținutul său, alte 10 kg.

Întrebat despre cum se simte, acum că această comoară a fost găsită, Fenn spune că ”nu știu, pe de-o parte mă simt fericit, pe de altă parte trist, pentru că acum căutarea a luat sfârșit”, arată 9news.com.au.