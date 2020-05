Cunoscută fiind de mii de ani de popoarele Americii Centrale, ciocolata a devenit populară abia în secolul al XX-lea, când datorită proceselor de fabricație moderne s-au putut pune în valoare adevăratele ei calități, transformând-o în principala vedetă a cofetăriei mondiale.

Arborele de cacao este originar din America Centrală și de Sud. Astăzi poate fi găsit în Caraibe, Africa, Asia de Sud-Est, și chiar și în Insulele Pacificului de Sud din Samoa și Noua Guinee. Există trei soiuri principale de arbori de cacao. Cea mai comună este Forastero, care reprezintă aproape 90% din producția mondială de boabe de cacao. Cele mai rare și cele mai apreciate sunt boabele de cafea din soiul Criollo, potrivit unui studiu publicat pe exploratorium.edu

Curiozități despre ciocolată: ce este, de fapt, acest desert minunat?

La fel ca și celelalte alimente pe care le consumăm, și ciocolata reprezintă un cumul de substanțe diferite. Potrivit cercetătorilor, ciocolata are peste 600 de tipuri de molecule, unele dintre ele îi conferă textura, altele gustul, mirosul sau aromele subtile.

Lucrul esențial în degustarea ciocolatei este proprietatea de a se topi voluptos pe limbă. Acest lucru se datorează untului de cacao, prezent în proporție de 30-50%.

Citeste si: Au scapat la limita: 15 persoane care se pot lauda cu acel "gram de...

Untul de cacao reprezintă, de fapt, o combinație diversă de grăsimi vegetale precum cele existente în uleiul de măsline. Proporțiile cantității de unt de cacao diferă de la o regiune la alta și care variază în funcție de condițiile meteo din anul respectiv. Untul de cacao se prezintă sub formă solidă, conturând structura unor cristale, la temperaturi de sub 18-20º C. Astfel, se poate observa faptul că ciocolata pur și simplu „îngheață” sub această temperatură, la fel cum apa formează cristale de gheață sub 0ºC.

Când ajunge în gură, pe măsură ce temperatura se apropie de cea a corpului nostru, ciocolata începe să se topească, iar la peste 38ºC, aceasta devine complet lichidă.

Cum ajunge ciocolată din comerț să fie atât de netedă?

Întreg procesul de prelucrare constă în metode speciale de lucru și nu în adăugarea aditivilor alimentari. Temperarea, metodă pe care o folosesc ciocolatierii de sute de ani și pe care specialiștii o consideră o adevărată artă, se poate realiza datorită faptului că cele șase tipuri de cristale au temperaturi de topire diferite. Un prim pas în prelucrarea ciocolatei este topirea la o temperatură de maximum 50ºC, fiind mai apoi lăsată la rece până ajunge la aproximativ 18-20ºC. Ulterior, ciocolata se încălzește din nou, dar de data aceasta doar până la temperatura maximă de 32-33ºC. Astfel, cristalele care au forme nedorite se vor topi, iar cele dorite se vor dezvolta în continuare.

Proprietățile fiecărui tip de ciocolată

După cum bine știm, există trei tipuri principale de ciocolată - ciocolata albă, ciocolata cu lapte și ciocolata neagră. Fiecare persoană are gusturi diferite în alegerea ciocolatei de pe raftul magazinului și mulți au curiozități despre ciocolată, cum ar fi de ce ciocolata albă este mai moale decat ciocolata cu lapte sau ce fel de ingrediente sunt folosite în fabricarea fiecărui tip de ciocolată. Haideți să aflăm!

Citeste si: 10 alimente care te ajuta sa combati eficient lupta cu depresia

Food and Drug Administration (FDA) stabilește standarde de clasificare pentru fiecare tip de ciocolată.

Ciocolata albă are la bază câteva ingrediente esențiale precum zahărul, untul de cacao, laptele, vanilia, și lecitina (un emulgator care ajută ingredientele să se amestece împreună). Aceste ingrediente oferă ciocolatei albe aroma sa dulce de vanilie. Ciocolata albă are adesea un profil de aromă care poate fi descris ca preponderent dulce, cu note îndrăznețe de lapte condensat îndulcit și vanilie.

Ciocolata alba este unică deoarece nu contine pudră de cacao, acea componentă a boabelor de cacao care oferă ciocolatei culoare maro închis și gustil clasic pe care îl știm cu toții. Conform definiției FDA, pentru ca ceva să fie considerat ciocolată albă, trebuie să conțină cel puțin 20% unt de cacao și 14% lapte și nu mai mult de 55% zahăr. Mulți întreabă dacă ciocolata albă este ciocolată. Răspunsul este da, deoarece conține ingrediente din boabe de cacao.

Maro deschis, textură cremoasă și aroma dulce, ciocolata cu lapte este considerată pe scară largă ca fiind cel mai popular tip de ciocolată. Se prepară prin combinarea lichiorului de ciocolată (pudră de cacao și unt de cacao) cu zahăr și lapte. Uneori se adaugă un emulgator, precum lecitina din soia, pentru a spori netezimea ciocolatei. Potrivit FDA, ciocolata cu lapte trebuie să conțină cel puțin 10% lichior de ciocolată și 12% lapte.

Citeste si: Un TIR cu 20 de tone de ciocolata a plonjat, de la 6 metri...

Ciocolata neagră, cu o culoarea vizibil mai profundă în comparație cu celelalte tipuri, este al doilea cel mai popular tip de ciocolată. În ultimii ani, ciocolata neagra a devenit din ce în ce mai populară datorită articolelor apărute în mediul online despre beneficiile acesteia pentru sănătate.

Între aceste curiozităiți despre ciocolată, amintim și faptul că cea neagră are o compoziție simplă, spre deosebire de celelalte. Acesta este realizată, de regulă, din două ingrediente - lichior de ciocolata si zahăr. Uneori se adaugă cantități mici de vanilie și lecitină din soia. Ciocolata neagră trebuie să conțină cel puțin 15% lichior de ciocolată, dar, de obicei, conține aproximativ 50%. De cele mai multe ori, ciocolata neagră nu conține produse lactate, fiind astfel preferată și de către vegani. Lipsa de lactate și cantitatea mică de zahăr îi oferă o textură fermă spre deosebire de ciocolata cu lapte sau ciocolata alba.