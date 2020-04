Așa că, atunci când s-a dus la magazin pentru a înapoia produsele și recupera banii, managerul a făcut un gest inedit.

John-Paul Drake a postat un video în care explică situația și de ce a reacționat așa.

"Am avut ieri primul client care voia să returneze 150 de pachete de hârtie igienică și 150 de unități de dezinfectant de un litru. I-am spus asta," a zis managerul arătând degetul mijlociu spre cameră.

Bărbatul cumpărase produse în valoare de 10.000 de euro pentru a le vinde e eBay pentru profit. Când eBay i-a blocat contul, acesta a încercat să își recupereze banii, dar fără succes.

A supermarket boss has publicly shamed a stockpiler as frustration over the supply of certain products continues to grow. It is claimed the man tried to return thousands of rolls of toilet paper and hundreds of litres of hand sanitiser for a refund. @elise_baker_ #7NEWS pic.twitter.com/TrQDb1XrPC