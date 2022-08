Dacă vara trecută era un simplu adolescent de 16 ani care înota repede, debutând la Campionatele Europene de Înot pentru Juniori, acum este înotătorul despre care vorbește toată planeta. În câteva luni, David Popovici a strâns zeci de medalii și recorduri. Ascensiunea sa fulminantă se datorează și stilului de viață impecabil pe care îl are, reflectat și în alimentele pe care le consumă.

Noua senzație a natației mondiale nu are doar un program de antrenament ordonat, ci și un plan alimentar echilibrat, lucrează cu un psiholog, iar mama sa a făcut cursuri anti-doping pentru a-l feri pe băiat de vreun medicament interzis.

Campionul susține că nu există performanță fără sacrificii, iar o dietă impecabilă este necesară pentru a bifa reușite. Urașul mănâncă zilnic un iaurt mare, amestecat cu banane, miere și fulgi de ovăz. De asemenea, migdalele și curmalele nu lipsesc din meniul său.

După antrenament, de la vârsta de 10 ani, David Popovici bea un shake: o combinație de lapte, miere și scorțișoară. Câteodată, sportivul înlocuiește scorțișoara cu o lingură de cacao, pentru mai multă energie.

Cât despre ce aliment exclude din dieta sa, campionul român nu mănâncă niciodată pâine albă, înlocuind-o de mult timp cu cea integrală. Totodată, fripturile, prăjelile sau alimentația de tip fast-food aproape că nu există în meniul său.

„Într-o zi obișnuită mă trezesc cu două ore înainte de antrenament pentru a mânca, pe la 04:30. Este un obicei mai special, funcţionează la mine. Mănânc cu ochii închiși, ca să dorm la loc, o fac de mic și văd că funcționează la mine. Să am timp să se digere mâncarea, dar să şi mănânc destul.

Mai întâi am sală, la 06:30, apoi primul antrenament, de la 07:00”, a povestit David Popovici în podcastul Hope an Homes for Children Romania, moderat de Amalia Enache.