Ministerul Sportului recunoaste Dansul la bara si Padelul ca ramuri sportive in Romania.

Ministerul Sportului a anunţat, luni, că au fost publicate în Monitorul Oficial ordinele de ministru prin care se recunoaşte practicarea oficială în România a două noi discipline, pole sport (sportul la bară) şi padelul.

Dansul la bară și Padelul, recunoscute ca sporturi, în România

"În Monitorul Oficial al României nr. 760 din data de 29 iulie 2022, au fost publicate ordinele de ministru prin care s-a recunoscut practicarea oficială în România a două noi ramuri sportive: Pole Sport - Sportul la Bară şi Padelul. Sportul la Bară este un sport care combină gimnastica artistică şi acrobaţia, executate pe o bară verticală, iar Padelul se joacă în echipe de câte două persoane, pe un teren asemănător celui de tenis, dar cu pereţi de sticlă. Dacă Pole Sport - Sportul la Bară necesită agilitate, forţă, echilibru, anduranţă şi flexibilitate, fiind accesibil preponderent sportivilor foarte bine antrenaţi, Padelul are o mai mare deschidere către sportul de masă şi se bucură de popularitate în rândul familiilor sau al grupurilor de prieteni, datorită uşurinţei cu care se practică", se arată în comunicatul Ministerului Sportului.

Ce este padelul?

Padelul cuprinde un ansamblu de exerciţii fizice complexe care angrenează atât partea inferioară cât şi cea superioară a corpului, fiind un sport care combină tenisul cu squash-ul şi care pune accent pe efort fizic, socializare şi relaxare.

Padel este un sport de rachetă și se joacă de obicei în dublu pe un teren închis, cu aproximativ 25% mai mic decât un teren de tenis. Punctajul este același ca la tenisul normal, iar mingile folosite sunt similare, dar cu o presiune ceva mai mică. Principalele diferențe constau în faptul că terenul are pereți, iar mingile pot fi jucate de pe aceștia, la fel ca în jocul de squash, și în faptul că se folosesc bâte solide, fără coarde. Înălțimea mingii servite trebuie să fie la nivelul taliei sau sub nivelul taliei. Padel este diferit de sportul cunoscut în Canada și în Statele Unite sub numele de padel tennis, informează infoactual.ro.

