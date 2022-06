Înotătorul român David Popovici a cucerit medalia de aur în proba de 200 de metri liber, luni seara, la Campionatele Mondiale de nataţie de la Budapesta, cu timpul de 1 minut 43 sec 21/100.

La aproape 3 ore de la finalul cursei, David Popovici a transmis romînilor un mesaj de mulțumire pe rețelele de socializare.

De-a lungul întregii istorii, în proba de 200 de metri liber doar trei sportivi au încheiat cursa mai rapid decât a făcut-o David Popovici la Mondialele din acest an de la Budapesta, scrie digisport.ro.

Davod Popovici (17 ani) a stabilit un nou record mondial de juniori, după ce îl ameliorase, duminică, în semifinale (1 min 44 sec 40/100). Tânărul sportiv legitimat la CS Dinamo a reuşit cel mai bun timp şi în serii, duminică dimineaţa, 1 min 45 sec 18/100.

David Popovici, debutant la Mondialele de seniori, a adus primul titlu mondial în bazin olimpic pentru înotul masculin românesc. România mai avea până acum două medalii de aur, cucerite de Tamara Costache (50 m liber, 1986) şi Diana Mocanu (200 m spate, 2001). Bilanţul României la Mondiale este acum de trei medalii de aur, una de argint şi şase de bronz.

During the third day of the 2022 World Aquatics Championships in Budapest, 17-year-old David Popovici won the men’s 200 freestyle in a very impressive 1:43.21. This is the fastest time in the world in this event since 2012, and a new world junior record.

