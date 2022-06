Laurențiu Reghecampf și Universitatea Craiova au ajuns la un acord, duminică, pentru rezilierea contractului. Antrenorul a fost numit în funcție în data de 26 iulie 2021, semnând un contract pe doi ani, înlocuindu-l pe grecul Marinos Ouzounidis, după eliminarea echipei din turul al doilea preliminar al Europa Conference League.

Tehnicianul român și-a început cariera în anul 2010, la Gloria Bistrița, iar în 2011 a pregătit-o, timp de o lună, pe FC Universitatea Craiova. Mai târziu a mai activat la CS Snagov, Concordia Chiajna, Steaua, câştigând două titluri (2013, 2014), Al-Hilal Riad, Litex Loveci, FCSB, Al Wahda şi Al Wasl, ambele din Emiratele Arabe Unite, şi Al Ahli Jeddah.

În ultimul sezon, Universitatea a încheiat pe locul al treilea în Liga I, s-a oprit în semifinalele Cupei României, însă a câştigat barajul pentru Europa Conference League cu FC Botoşani (2-0).

La scurt timp de la anunțul oficial, Laurențiu Reghecampf a oferit o primă reacție. Acesta a ținut să le ureze succes celor de la Universitatea Craiova și a descris experiența din Bănie drept una „interesantă”.

„Așa este, am închis colaborarea în această seară (n.r. duminică seară) cu Universitatea Craiova. Vrea să le mulțumesc mult publicului, jucătorilor și celor alături de care am muncit în acest an și să-i urez succes echipei mai departe. A fost o experiență interesantă”, a declarat Laurențiue Reghecampf pentru Digi Sport.