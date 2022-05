Fotbal/Burleanu: FRF dorește un un control financiar mai strict pentru cluburi și limitarea bugetului de salarii

Răzvan Burleanu a transmis, miercuri, că FRF va impune un control financiar mai strict şi o limită a bugetului de salarii pentru ca grupările să nu ajungă precum Gaz Metan Mediaş şi Academica Clinceni, cluburi depunctate de comisii pentru datoriile către foştii jucători şi antrenori.

„Comisiile trebuie să îşi facă treaba în ceea ce priveşte depunctarea cluburilor pentru neplata restanţelor către jucători, antrenori sau alţi furnizori. Aceste situaţii nu o să le putem elimina. Acest lucru îl avem în orice sector de activitate, mă refer la insolvenţă, la faliment. Cu siguranţă că insolvenţa e un instrument pentru cluburi, dar nu avem pârghii de a interveni.

Dar ne dorim să contribuim în viitor la sustenabilitatea cluburilor ca să reducem cât mai mult numărul cluburilor cu probleme. De eliminat nu ne vom putea asuma acest obiectiv. Însă vom avea un control mai strict în ceea ce priveşte raportarea financiară a cluburilor, dar şi o limitare a bugetului de salarii. Aceste informaţii le vom oferi peste două luni când vom avea o şedinţă exclusiv pe acest subiect", a spus Burleanu.

„În Liga de Tineret vor evolua jucători Under 18 şi cel mult trei jucători peste această limită”

Tot miercuri, Comitetul Executiv al FRF a aprobat înfiinţarea Ligii de Tineret, competiţie U18 care înlocuieşte Liga Elitelor Under 19. „Azi a avut loc votul final pentru înfiinţarea unei noi competiţii, Liga de Tineret, un proiect care se bucură de susţinerea tuturor eşaloanelor fotbalistice. Prin Liga de Tineret vom reuşi să contribuim la circuitul performanţei sportive a jucătorilor noştri. Această competiţie îşi propune să optimizeze potenţialul tinerilor jucători continuând impactul pozitiv al campionatului de tineret-speranţe organizat în trecut în diferite perioade de timp.

Vor participa cele mai bune 24 de academii, conform sistemului de clasificare pe care îl avem deja. Iar echipele vor fi împărţite în două serii, Est şi Vest, iar după play-off cele mai bune două echipe din cele două serii se vor califica la turneul final. Liga de Tineret va înlocui Liga Elitelor Under 19, iar câştigătoarea acesteia va reprezenta România în Youth League. În Liga de Tineret vor evolua jucători Under 18 şi cel mult trei jucători peste această limită, dar nu mai sus de Under 21", a explicat preşedintele.

Votat în unanimitate pentru a-l treilea mandat la alegerile din 12 aprilie, Burleanu a subliniat că şi-ar fi dorit un contracandidat: „Mi-aş fi dorit să am un contracandidat, indiferent dacă ar fi fost susţinut politic sau nu, pentru a avea o dezbatere pe idei, pe viziune pentru dezvoltarea fotbalului în România. Din păcate nu am avut această oportunitate de a avea un contracandidat. Dar partea bună a fost că în această perioadă de timp ne-am concentrat atenţia exclusiv pe administraţie. Mi-am propus în următorii patru ani să trec mult mai uşor peste criticile nefondate şi eu cu colegii mei să fim mai buni de la o zi la alta".

