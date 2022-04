Tenismena româncă i-a adresat un mesaj australiencei Ashleigh Barty în care i-a urat succes pe viitor și a îndemnat-o să se bucure de viață, indiferent de orice nu ar alege să facă mai departe.

"Ash, ce pot să spun, ştii că am lacrimi, nu? Prietena mea, îmi va fi dor de tine în circuit. Erai diferită şi specială şi am împărtăşit câteva momente uimitoare. Ce urmează pentru tine? Campioană de Grand Slam la golf?! Fii fericită şi bucură-te de viaţa ta la maximum”, a scris Halep pe contul său de Twitter.

Lumea sportului a fost luată prin suprindere de vestea tenismenei Ashleigh Barty. Numărul unu mondial în circuitul feminin și triplă câștigătoare de Grand Slam, a anunțat că se va retrage din tenisul profesionist la doar 25 de ani.

”Mă voi retrage din tenis. E prima dată când o zic cu voce tare, e greu de spus. Sunt atât de fericită şi sunt atât de pregătită. Sunt recunoscătoare pentru to ce mi-a oferit tenisul, mi-a dăruit toate visele mele. Dar acum e momentul să fac un pas în spate și să urmăresc alte vise. Mulţumesc tuturor celor care m-au susţinut pe parcurs, voi fi mereu recunoscătoare pentru amintirile pe care le-am creat împreună”, a spus ea, într-un video postat pe rețelele de socializare.

Ash, what can I say, you know I have tears right? My friend, I will miss you on tour. You were different, and special, and we shared some amazing moments. What's next for you? Grand Slam champion in golf?! Be happy and enjoy your life to the max xo Simo