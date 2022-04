Cu o zi înainte de începerea atacurilor trupelor armate ruse din Ucraina, Alexander Dolgopolov se afla în Turcia și și-a obligat familia să plece alături de el acolo, pentru că în ciuda informațiilor furnizate de SUA, el și-a dat seama că este posibil ca rușii să invadeze Kievul, astfel a considerat că este cea mai bună decizie aceea de a părăsi țara.

S-a gândit, de asemenea, cum ar putea să își ajute țara în primele zile de război și i-a venit ideea de a profita de faptul că are atât de mulți urmăritori pe Twitter și să strângă fonduri pentru cei aflați la nevoie, pentru semenii lui care au rămas să își apere țara sau care au plecat din calea armelor.

M-am gândit la un plan despre cum aș putea fi util în primele zile. Am ajuns la concluzia că atacul va provoca panică și că aș putea să aduc cea mai mare contribuție profitând de notorietatea mea internațională, de numărul mare de urmăritori pe care îi am pe Twitter. Știam că aș putea transmite lumii adevărul și că pot strânge fonduri pentru a susține armata. Ei au fost nevoiți să ia totul în piept. Peste câteva zile, frumoasa mea Ucraina a fost devastată. Lumea a înțeles ce se întâmplă, nu mai era nevoie ca eu să spun adevărul", a declarat tenismenul, potrivit sport.ua .

"Războiul m-a prins în Turcia. Am ajuns acolo cu o zi înainte să înceapă, mi-am obligat mama și sora să vină aici. De ce am făcut asta? În ciuda faptului că toți negau și ironizau informațiile furnizate de Statele Unite ale Americii, eu am înțeles că este posibilă o invazie asupra Kievului.

Recent, Alexander Dolgopolov a postat o imagine cu o armă, o vestă antiglonț, o cască, o centură și un încărcător, dar și un mesaj prin intermediul căruia le-a transmis urmăritorilor că este gata să își apere frumoasa țară.

Used to be rackets and strings, now this🙄🙏🏻🇺🇦 pic.twitter.com/hdYjMDlMuo— Alex Dolgopolov (@TheDolgo) March 16, 2022