Simona Halep, principala favorită a turneului de tenis Transylvania Open, a afirmat despre adversara sa de miercuri, Gabriela Ruse, că este o jucătoare foarte bună, care a confirmat în acest an, urcând în Top 100 mondial.

Simona Halep, părere despre Gabriela Ruse

„Gabi e o jucătoare foarte bună, de multe ori i-am spus că joacă foarte bine, e solidă, puternică. Anul acesta a confirmat asta, urcând în top 100, e o performanţă când eşti la început. O să fie un meci bun, sper să mă simt bine fizic, să fiu aptă 100%, să dau tot ce am mai bun. Îmi doresc să facem un meci frumos", a declarat Halep, conform site-ului oficial al competiţiei care se desfăşoară la Cluj-Napoca.

Întrebată dacă şi-a dorit să întâlnească o româncă încă din primul tur, Simona a spus: "Orice adversară este puternică la acest nivel. Cu oricine aş fi jucat ar fi fost greu. E bine că sunt două românce care pot juca împreună şi dacă nu am mai jucat până acum este un început".

Referitor la suprafaţa de joc de la Transylvania Open, Simona Halep crede că e diferită şi faţă de cea pe care a jucat în trecut la Cluj, dar şi faţă de cea pe care a jucat la Moscova, zilele trecute.

"Dar e o sală superbă, mereu mi-a plăcut să joc aici, condiţiile sunt foarte, foarte bune. Mă simt bine, m-am antrenat bine astăzi. Sper să mă simt din ce în ce mai bine şi să fiu gata pentru meci", a completat Halep.

Jucătoarea română s-a arătat dezamăgită de absenţa spectatorilor de la turneul de la Cluj-Napoca: "Îmi doream foarte mult să văd oamenii din Cluj şi din restul ţării. Mereu mi-a plăcut publicul de la Cluj, are o energie frumoasă şi cu siguranţă e o veste tristă pentru sportive. Eu sunt pentru sănătate şi regulile de protecţie, nu ştiu dacă s-a luat decizia corectă, nu sunt în măsură să comentez acest lucru. Pot să spun că îmi pare rău că nu-i avem în tribună. Am auzit că lumea mai speră să se schimbe această decizie, dar sunt obişnuită să joc fără public şi încerc să mă concentrez doar pe tenis. Bineînţeles, îmi doresc foarte mult să îi am în sală".

Ea a anunţat că speră să mai participe şi la viitoarele ediţii ale Transilvania Open, având în vedere că nu intenţionează să se retragă din activitate decât după 2-3 ani.

"Da. Mai am de jucat doi-trei ani, am înţeles că turneul va avea loc pe mai mulţi ani, dacă voi fi sănătoasă cu siguranţă voi face asta", a mai declarat Simona Halep.

Principala favorită de la Transylvania Open, Simona Halep, o va întâlni miercuri, în primul tur pe Gabriela Ruse, învingătoarea urmând să joace în optimi cu Andrea Petkovic sau Varvara Graceva. AGERPRES.