Simona Halep și-a început colaborarea cu Daren Cahill în 2015. Româna a câștigat alături de antrenorul australian primul său titlu de Mare Șlem, în anul 2018, la Roland Garros, și a încheiat doi ani consecutivi pe primul loc în clasamentul WTA, 2017 și 2018.

După ruperea colaborării lor, explicată de Cahill „din motive familiale”, sportiva a avut în 2019 o scurtă încercare de a lucra cu belgianul Thierry Van Cleemput, imediat după Australian Open. Cei doi au renunțat după turneul de la Doha, explicând despărțirea printr-o lipsă de compatibilitate.

În martie 2019, jucătoarea de tenis a făcut publică colaborarea cu antrenorul român Daniel Dobre, care a culminat cu câștigarea titlului la Wimbledon, în iulie. În anul 2020, Simona Halep a reluat pregătirea cu Darren Cahill.

Constănțeanca s-a confruntat în acest sezon cu câteva accidentări, între care una gravă, care a ținut-o departe de tenis din luna mai până în august, ratând turneele de Mare Șlem de la Roland Garros și Wimbledon, dar și Jocurile Olimpice de la Tokyo. Astfel, a ieșit din top 10.

After six wonderful years working together, @darren_cahill and I have decided that it’s time to end our working relationship.



Thank you D for everything, for making me a better tennis player and a better person. 🤗🙏🏼 pic.twitter.com/VOEt4i81Bf