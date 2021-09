În a doua rundă, jucătoarea canadiană de origine română, în vârstă de 21 de ani, locul 7 WTA, a învins-o pe americana Lauren Davis, 27 de ani, locul 98 WTA, scor 6-4, 6-4. Simona Halep s-a calificat în turul trei al competiției din Statele Unite. Jucătoarea din Constanța, 29 de ani, locul 13 WTA, va juca vineri, 3 septembrie, de la ora 18:00, împotriva Elenei Rybakina, reprezentanta Kazahstanului de 22 de ani, care ocupă locul 20 în clasamentul WTA.

Miercuri, Simona Halep a învins-o pe slovaca Kristina Kucova, 31 de ani, locul 111 WTA, scor 6-3, 6-1, și s-a calificat în turul 3 de la US Open 2021. După meci, Simona a oferit un interviu în care a dezvăluit cum se simte după ce accidentările au ținut-o în afara circuitului timp de câteva luni.

„Mă simt bine, sunt bucuroasă că am șansa să joc un Grand Slam în anul acesta după cele două ratate din cauza accidentărilor. Fizic sunt OK, de la zi la zi parcă simt mai bine jocul, dar aici fiecare meci e dificil. Mă voi gândi la următorul, sper să dau tot ce am mai bun ca să câștig, dar va fi un meci greu. La nivelul acesta toate adversarele sunt dificile. Rybakina va fi o provocare destul de mare pentru mine, după o pauză așa lungă”, a declarat Simona Halep.