Românca și-a aflat adversara din turul II al competiției WTA 1000 de la Montreal. Danielle Collins, numărul 28 WTA, a învins-o pe Jil Teichmann, 65 WTA, scor 4-6, 6-1, 6-3. Partida va avea loc în noaptea de joi, la ora 02:00, ora României. Învingătoarea se va duela în faza optimilor de finală cu jucătoarea mai bună a duelului - Jessica Pegula vs. Anastasia Pavlyuchenkova.

Bookmakerii prognozează o partidă echilibrată între cele două sportive. Cotele sunt aproape egale, cu un ușor avantaj către americancă, aflată pe culmile carierei sale, dar și într-o formă fizică de zile mari. La polul opus se află Halep, care a traversat în ultimele luni numai ghinioane în ceea ce privește sfera sportivă.

„Sunt încă departe de nivelul meu. Nu mă aștept la nimic mare de la acest turneu ... Am fost acasă trei luni și mi-a plăcut timpul petrecut cu familia. Am simțit că nimic nu mai contează și am așteptat doar să mă refac după accidentare. Sunt foarte încântată să fiu aici.