Comitetul Olimpic Internațional a ales orașul Brisbane, Australia, pentru desfășurarea Jocurile Olimpice de vară din 2032.

Jocurile Olimpice vor avea loc în Australia pentru a treia oară. Orașul australian Brisbane fost votat de națiunile membre ale Comitetului Olimpic Internațional din Tokyo pentru rolul de oraș-gazdă.

Opțiunea acestui oraș a fost singurul în cursă și a fost susținut cu fermitate de oficialii comitetului.

O echipă condusă de premierul din Queensland, Annastacia Palaszczuk, ministrul federal al sportului, Richard Colbeck și primarul orașului Brisbane, Adrian Schrinner, au venit în Japonia pentru a-și susține ideea.

„Ne angajăm să creăm un model de succes în cadrul noii dvs. strategii de oraș gazdă, venind cu o experiență neutră din punct de vedere al costurilor, pozitivă din punct de vedere climatic, sigură și captivantă pentru întreaga lume”, a spus Annastacia Palaszczuk.

BREAKING: Brisbane’s skyline is ready to light up on Wednesday night as the International Olympics Committee is set to hand down its historic 2032 Games decision. pic.twitter.com/tegR4KP5Mb