Dustin Poirier l-a învins pe Conor McGregor în trilogia lor, după ce irlandezul și-a rupt piciorul cu doar câteva secunde rămase din prima rundă. Lupta a fost oprită după prima etapă a confruntării, când irlandezul nu a mai putut continua. Într-o declarație oferită după meci, Poirier a spus că a simțit că ceva nu este în regulă cu piciorul lui McGregor după o lovitură care a avut loc în prima parte a partidei.

Irlandezul a pierdut prin TKO după ce și-a rupt glezna, la 5 minute de la start. Cu câteva secunde înainte de finalul primei runde, Poirier a încercat o directă de dreapta, dar McGregor s-a eschivat. În încercarea lui se a se feri din fața pumnului adversarului, irlandezul a călcat greșit și și-a rupt piciorul stâng la nivelul gleznei.

După ce meciul a fost închis, cei doi și-au aruncat cuvinte grele, lăsând de înțeles că această rivalitate nu s-a terminat aici. Rămâne de văzut dacă va mai există încă o luptă între cei doi în viitorul apropiat. Cel mai probabil, următorul meci al americanului va fi împotriva lui Charles Oliveira, pentru titlul de campion la categoria ușoară.

