„A fost incredibil la Rio, am fost alături de Horia Tecău şi Florin Mergea, au avut şanse la aur acolo. Acum nu ştiu exact câţi jucători vor merge, nu ştiu dacă Horia Tecău are partener, care sunt detaliile. Iar la fete cred că va merge Simona Halep, Sorana Cîrstea, Ţig, posibil Irina Begu. Nu ştiu la dublu, dar tenisul are şanse foarte mari acolo, mai ales la fete, să aducă o medalie. Şi cât de frumos ar fi să aducă chiar două”, a declarat Andrei Pavel.