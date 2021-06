Alex Filip și Gabi Lazăr, copilotul său, au început cu dreptul un nou sezon în Tour European Rally. După două zile intense, pe specialele de asfalt din Rallye du Chablais, cei doi s-au clasat pe podium în TER 2WD Trophy.

Alex Filip și Gabi Lazăr au început în acest weekend un nou sezon în Tour European Rally, prima etapă, Rallye du Chablais, fiind programată pe specialele din Alpii elvețieni, în cantoanele Vaud si Valais. La fel ca în cele două sezoane din TER în care a câștigat tilul de campion la categoria 2WD, Alex Filip a luat startul pe un Renault Clio RS R3T preparat de echipa Gima Autosport din Italia.

„A fost o pauză extrem de lungă de când nu am mai urcat în mașina de curse, iar performanță fără antrenament nu se poate. Dar acum cel mai important este că lucrurile reintră încet, încet în normal. Abia așteptam să revin la o etapă din Elveția și chiar dacă sunt alte probe decât cele din Rallye International du Valais sunt sigur că ne vom acomoda rapid. 0rice probă nouă parcursă contribuie foarte mult la experiența noastră ca echipaj. Am ales să continuăm colaborarea noastră de succes cu echipa italiană Gima Autosport și sunt sigur că vom avea un an bun”, a spus Alex Filip, după recunoașterile oficiale din Rallye du Chablais, prima etapă a sezonului din Tour European Rally.

Vineri, în prima zi a raliului, au fost programate patru probe speciale, dar trei s-au anulat în urma unor incidente și ieșiri în decor. Practic, raliul a început pentru Alex Filip și Gabi Lazăr cu speciala a doua, Tour d'Aï, unde au obținut cel de-al doilea timp, la doar 3,7 secunde în spatele echipajului elvețian Maurice Brera - Pierre-Alain Forestier.

„La Rallye du Chablais suma accidentelor a fost cu mult peste media obișnuită, semn că lipsa pilotajului scade automatismele și reflexele. După anularea primei probe, am luat startul pe speciala următoare cu setarea puterii turbinei la nivel minim, nu maxim cum ar fi trebuit. Am simțit lipsa de putere la ieșirea din viraje, dar chiar și așa am avut o evoluție bună. Din păcate s-au anulat și următoarele două probe, tot din cauza unor incidente, iar pentru că rivalii noștri au parcurs proba înainte opririi acesteia, noi am primit timpi arbitrari, iar asta a însemnat că am terminat prima pe locul secund, dar la 41,7 secunde în spatele echipajului elvețian”, a spus Alex Filip, după prima zi din Rallye du Chablais.

Ziua a doua s-a desfășurat fără alte incidente, iar lupta pe cele 8 probe speciale a fost una extrem de disputată. Dacă echipajul elvețian, beneficiind de avantajul terenului propriu, a reușit să-și consolideze prima poziție, Alex Filip și Gabi Lazăr s-au luptat pentru locul secund cu echipajul spaniol López Vigo și Teijeiro Ameneiro. Cu două victorii de probă specială, Alex Filip și Gabi Lazăr au tranșat acest duel în favoarea lor și au început parcursul în acest sezon din TER cu o clasare pe podium.

„A fost imposibil să recuperăm diferența din prima zi față de elvețieni, dar lupta pentru locul secund a fost una intensă și m-am simțit excelent pe probele de aici. Plec alături de Gabi Lazăr de la Rallye du Chablais cu punctele aferente locului secund în TER 2WD Trolhy și deja mă gândesc la următoarea etapă, Rally Città di Arezzo. Este încă o perioadă presărată cu incertitudini și tocmai de aceea vreau să le mulțumesc în mod special partenerilor noștri care au rămas alături de noi și sper să le pot oferi la finalul anului titlul din cadrul Trofeului TER2WD, chiar dacă nu vom reuși să luam startul la toate etapele”, a mai adăugat Alex Filip.

Rally Città di Arezzo, Crete Senesi e Valtiberina, etapa a doua din Tour European Rally, este programată în perioada 6 – 8 august, pe specialele de macadam din regiunea Toscana.

Participarea în TER 2021 este posibilă datorită partenerilor – Orange, Renault, Michelin, ALD Automotive și al partenerilor tehnici – Isostar, Polar, Runningmag.ro, Hotel Hilton Sibiu și ACR.