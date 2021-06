Christian Eriksen, resuscitat și dus la spital după ce s-a prăbușit pe teren la EURO 2020

Sportivul a căzut din picioare în minutul 41 al partidei, după o fază banală. Colegii s-au strâns imediat în jurul său, iar medicii au fost chemați de urgență pe teren pentru a-l salva. Eriksen s-a prăbușit în momentul în care o minge din aut a fost aruncată spre el. Meciul a fost suspendat de UEFA și jucătorii au fost trimiși la cabine. Majoritatea dintre ei aveau lacrimi în ochi și au privit cum specialiștii intervin inclusiv cu defribilatorul pentru a-l resuscita pe Eriksen. Pe teren și-a făcut apariția și soția fotbalistului, care a fost consolată de căpitanul danez Simon Kjaer și de portarul Kasper Schmeichel.

Cine este Christian Eriksen

Tânărul a debutat la echipa națională de fotbal a Danemarcei în luna martie a anului 2010 și a fost cel mai tânăr fotbalist de la Campionatul Mondial de Fotbal 2010 din Africa de Sud. Danemarca are multe staruri globale, iar Eriksen se ridică deasupra tuturor. Jucătorul lui Inter Milano vine după un sezon în care a pus umărul la cucerirea titlului în Seria A după 11 ani și a trecut peste etapa de adaptare din Italia. Mijlocașul ofensiv are peste 100 de selecții în echipa națională și este considerat o amenințare pentru orice adversar, fiind bun la finalizare de la distanță, dar și un pasator excelent pentru colegii lui. La nivel internațional, el are 108 selecții în echipa națională și 36 de goluri.